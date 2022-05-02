العنصرية تطال مدارس فرنسا.. طالب مهدد بالطرد بسبب السلام عليكم

في تصرف عنصري وصادم أقدمت مدرسة ثانوية بفرنسا على توبيخ طالب فيها. وذلك بعد أن سلّم على زميله في المدرسة مستخدمًا عبارة “السلام عليكم”.

وحسب ما نشرته تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في فرنسا عن قصة الطفل سامي. فقد هددت المدرسة ذوي الطالب بطرده فيما لو تكرر الأمر.

وأكدت تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في فرنسا أنها قامت بكل الخطوات القانونية من أجل إعادة حقه.

ونشر تجمع مكافحة الإسلاموفوبيا في أوروبا، قصة الطالب سامي قائلًا: “كل ما ارتكبه الطالب. هو مجرد استخدام كلمة السلام عليكم لاستقبال رفاقه، وبعد أيام قليلة تلقى الوالدان بلاغًا يوضح أسباب العقوبة. لقد تقرر أنه لن يكون لأي طالب الحق في التعبير عن نفسه باللغة العربية. وقد اعتبرت المدرسة أن هذا الفعل هو انتهاك لقواعد عملها.

وأبلغت المدرسة أسرة التلميذ بـ”طرده في حال تكرّر الأمر”. أما الأم فقد عبّرت عن استنكارها القانون الداخلي للمدرسة الذي يمنع التحدث بلغات غير الفرنسية، مع أنها مدرسة “علمانية”.

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