العنصرية تنخر فرنسا وشرط جديد لمنح تصريح الإقامة للجزائريين

في يوم الأربعاء، 30 نوفمبر، وجدت جمعية التضامن مع جميع المهاجرين في فرنسا (ASTI)، جدران سياجها مغطاة بعلامات عنصرية.

ونشرت بلدية بوردو، صاحبة المبنى، بيانًا صحفيًا يوم أمس الخميس. أشارت فيه إلى أنها تقدمت بشكوى حتى يتم البحث عن أولئك الذين ينوون خلق مناخ من الكراهية العنصرية وقمعهم”.

وأكد بيير هورمك، دعمه الكامل والكامل في مواجهة هذا العمل التخريبي الجبان. يتابع البيان الصحفي الصادر عن دار البلدية من بوردو.

من جهتها ، نددت الجمعية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا (ASTI) بما تقوم به “مجموعة فاشية صغيرة” على موقع فيسبوك. وتعتبر أن الرسائل “ما هي إلا انعكاس لليمين المتطرف في الجدل الدائر حول الأجانب في فرنسا. وتصلب ظروف الاستقبال في البلاد”.

وأشارت إلى أن “استهداف مباني ASTI Bordeaux يعني أيضًا تشكيل تهديد مباشر للأجانب. سواء بأوراق أو بدون أوراق. نحن نرحب بهم كل يوم في مكاتبنا وفي دوراتنا، وعلى مئات المتطوعين الذين يرافقونهم”.

شرط جديد لمنح تصريح الإقامة للجزائريين

مع تزايد حالات لم شمل العائلات وطلبات الإقامة. تستعد فرنسا لفرض شرط جديد على الأجانب. بمن فيهم الجزائريون ، للإقامة في بلد فرنسا.

يبدو أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين مستعد لفعل أي شيء لوضع حد للهجرة غير الشرعية. الذي تسببت فيه أقلية من المغاربة والجزائريين الذين لا يحملون وثائق.

بعد اقتراح مشروع الهجرة الجديد الذي ينص على تشديد القواعد ضد المهاجرين غير الشرعيين. كشف الوزير الفرنسي عن قاعدة جديدة.

إنه في الواقع شرط الاندماج، لكن هذه المرة يتعلق فقط بالأجانب والجزائريين. الراغبين في الاستقرار في فرنسا بطريقة قانونية (الطلاب ، لم شمل الأسرة ، الزيجات المختلطة ، إلخ).

في الواقع، يجب أن يكون طلب تصريح الإقامة في العام المقبل (2023) مدعومًا باختبار الكفاءة الفرنسية. ستتوفر العديد من الاختبارات لهذه المرحلة: TCF و DELF و DALF … وغيرها.

ويمكن للجزائريين المقيمين بالفعل في فرنسا أن يجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها دون تصريح إقامة إذا كانوا لا يتحدثون الفرنسية. بالنسبة لدارمانين، “لن يتمكنوا من البقاء في فرنسا إذا لم يتحدثوا اللغة الفرنسية”.

وسيتعين على جميع الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة في فرنسا إجراء اختبار فرنسي واجتيازه (نوع TCF أو ما يعادله). حتى يتمكنوا من تجديد إقامتهم.

كما أعلن جيرارد دارمانين على قناة CNews التلفزيونية نوفمبر الماضي “الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة. سوف يخضعون لامتحان اللغة. إذا نجحوا ، فسيبقون ، لأنهم قادرون على التأقلم. إذا لم ينجحوا ، فسنسحب إقامتهم وسيعودون إلى بلدانهم”.