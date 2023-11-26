العنصرية والتهديدات بالقتل تطال المساجد بفرنسا

تم اكتشاف علامات مسيئة وتهديدات بالقتل على جدران المسجد في شيربورج. أون كوتنتين (مانش) صباح يوم السبت، حسبما أشار الأخير على فيسبوك.

وتشير محافظة مانش إلى أنه تم تقديم شكوى وتم ضبط المدعي العام على القضية.

وأوضحت في بيان صحفي “تم إجراء جميع القراءات هذا الصباح، مما جعل من الممكن مسح هذه العلامات”.

وقال رئيسها عمر شرف لوكالة فرانس برس إن الشكوى قدمت نيابة عن جمعية الثقافة الإسلامية التي تدير المسجد.

وأشار إلى أنه “كان هناك بالفعل هذا النوع من الأفعال قبل أربع أو سنوات. ولكن لم تكن هناك تهديدات”.

وجاء في البيان الصحفي أن محافظ مانش، كزافييه برونيتيير، الذي زار الموقع، “يدين بأشد العبارات هذا العمل المعادي للإسلام. ويقدم دعمه للمجتمع الإسلامي بأكمله”.

وتحدث رئيس بلدية شيربورج أون كوتنتان، بينوا أريفيه، الذي كان في الموقع أيضًا. عن “العمل العنصري الشنيع”.

بينما أدان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، “العلامات المهينة والتهديدات بالقتل غير مقبولة على الإطلاق”.

وأعلن سيباستيان فاجنين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية لامانش. أن “مدينتنا للأسف لم تسلم من مظاهر الكراهية الجامحة في الآونة الأخيرة”.

قبل أن يضيف: “يمكن لمواطنينا المسلمين الاعتماد على دعمنا الكامل”.