العنصر النسوي حاضر بقوة في قائمة الحكام الدوليين لموسم 2021-2022

نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس قائمة الحكام الدوليين 2021/2022، والتي عرفت تواجد 23 حكما من صنف الرجال في حين عرفت القائمة تواجد 4 من صنف النساء و يتعلق الأمربكل من مهات غادة،عثمان لامية، وهاب اسماء فريال، كماد سارة.

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