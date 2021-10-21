العنصر النسوي حاضر بقوة في قائمة الحكام الدوليين لموسم 2021-2022
بقلم عزيز طالبي
نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس قائمة الحكام الدوليين 2021/2022، والتي عرفت تواجد 23 حكما من صنف الرجال في حين عرفت القائمة تواجد 4 من صنف النساء و يتعلق الأمربكل من مهات غادة،عثمان لامية، وهاب اسماء فريال، كماد سارة.
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