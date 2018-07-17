العنف يضرب فرنسا خلال احتفالات التتويج بالمونديال

تحولت احتفالات الفرنسيين بتتويج منتخبهم بكأس العالم 2018 إلى أحداث عنف كبيرة في معظم المدن الفرنسية أدت إلى خسائر مادية بالجملة وسط الحديث عن وفايات واعتقال ما يقارب 300 مناصر، سهرة الأحد.

بعد فوز فرنسا على كرواتيا في نهائي المونديال بأربعة أهداف لهدفين، فرغم أن الداخلية الفرنسية أعلنت عن إيداع 292 شخص ومقتل شخص واحد خلال الاحتفالات، إلا أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية تحدثت عن عدد أكبر، فيما شهدت مدن باريس وليون ومرسيليا وتولوز ونانت وستارسبورغ أكبر أحداث العنف، حيث أعنت الشرطة عن إيقاف 102 شخص في باريس وحدها، أبقي على 90 منهم رهن التحقيق، فيما أصيب 3 اطفال و45 شرطيا بإصابات متفاوتة جراء أحداث الشغب التي اندلعت في أحياء راقية مثل «الشانزيليزي»، كما تعرضت عديد المحلات التجارية والسيارات إلى السطو والتخريب، ودخلت الشرطة الفرنسية في صدام مع المشاغبين استعملت فيه القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المناصرين حتى ساعات فجر الإثنين. تجدر الإشارة إلى أن احتفالات الفرنسيين أيضا بعيدهم الوطني سهرة السبت عرفت إيقاف 508 شخص وحرق 845 سيارة في مختلف أنحاء البلاد.