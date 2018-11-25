العنف ينخر جسد الكرة الجزائرية في مرحلة الذهاب

شهدت مباريات مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس العديد من مظاهر العنف التي سيطرت على المشهد الكروي في 119 مباراة مرحلة الذهاب.

وكان ملعب 20 أوت ببرج بوعريريج مسرحا لمظاهر العنف والإعتداء على لاعبي مولودية بجاية خلال المباراة التي جمعت الأهلي المحلي بعميد الأندية الجزائرية، والتي سجل فيها إصابة العديد من لاعبي المولودية.

كما شهد ملعب 8 ماي بسطيف تجاوزات عديدة من طرف أنصار الفريق الأسود والأبيض بإعتدائهم على أنصار شبيبة القبائل في إطار الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

ومن أبرز مظاهر العنف التي شهدتها المرحلة الأولى من البطولة هي الأحداث التي شهدتها مباراة مولودية الجزائر أمام إتحاد بلعباس بملعب 5 جويلية الأولمبي والتي سجلت العديد من الإصابات في صفوف الشناوة ، وحتى في صفوف الشرطة.