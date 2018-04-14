العنف يُدخل الكرة الجزائرية الإنعاش 

يوم جمعة أسود ذلك الذي عاشته الكرة الجزائرية والذي عرف أحداث عنف مؤلمة في ملعبي الشهيدين “حملاوي” بقسنطينة و”زبانة” بوهران.

وكانت البداية في عاصمة الشرق، والتي شهدت أعمال شغب كبيرة لم ينجوا منها لا لاعبون ولا أنصار ولاحتى وسائل الإعلام.

وجاءت الحصيلة صادمة بوجود 49 جريح من أنصار العميد ودخول إثنين لمصلحة الإنعاش، وهذا إضافة لإصابة الزملاء من تلفزيون “النهار”.

وعلى نفس النهج ولكن بشدة أقل، لم تمر القمة بين مولودية وهران وشباب بلوزداد بسلام بعد إجتياح الأنصار لأرضية الميدان.

وجاءت هذه الأحداث المؤسفة لتطرح أكثر من علامة إستفهام بخصوص مُستقبل الكرة و”الإحتراف” في بلادنا.