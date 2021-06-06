العهدة الأولمبية 2021-2024.. خالدي يُنصب عمارة رسميا

قام وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، صبيحة اليوم بتنصيب رئيس الفاف شرف الدين عمارة، وبشكل رسمي لعهدة أولمبية قادمة ما بين 2021 و2024. وإلتقى الرجل الأول في الرياضة الجزائرية بجميع رؤساء الإتحاديات الوطنية وأشرف على تنصبيهم في مناصبهم بشكل نهائي.

وإستغل خالدي الفُرصة، من أجل إلقاء كلمة على رؤساء الإتحاديات، كان من أبرز ما جاء فيها :