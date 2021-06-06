العهدة الأولمبية 2021-2024.. خالدي يُنصب عمارة رسميا

قام وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، صبيحة اليوم بتنصيب رئيس الفاف شرف الدين عمارة، وبشكل رسمي لعهدة أولمبية قادمة ما بين 2021 و2024. وإلتقى الرجل الأول في الرياضة الجزائرية بجميع رؤساء الإتحاديات الوطنية وأشرف على تنصبيهم في مناصبهم بشكل نهائي.
وإستغل خالدي الفُرصة، من أجل إلقاء كلمة على رؤساء الإتحاديات، كان من أبرز ما جاء فيها :
إرتفاع عدد الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 من 14 رياضي بداية سنة 2020 إلى 39 رياضي متأهل إلى غاية اليوم أي زيادة 25 متأهل إضافي خلال هذه الفترة الوجيزة، وتسجيل تأهل تخصصات رياضية لأول مرة في تاريخ الرياضة الجزائرية على غرار الكانوي كاياك والرماية والملاكمة النسوية. وأشاد الوزير أيضا بالتأهل التاريخي لثمانية مصارعين في رياضة المصارعة المشتركة وأربع رياضيين في رياضة المبارزة، إضافة لـ57 رياضي من ذوي الهمم العالية للألعاب البارالمبية.
وشدد خالدي على ضرورة تنصيب لجنة بارالمبية جزائرية يتم العمل عليها حاليا، وأشاد أيضا بحصيلة النتائج الرياضية من ميداليات وألقاب خلال الفترة الممتدة من جانفي 2020 إلى غاية اليوم : 250 ميدالية منها 78 ذهبية و 90 فضية و 82 برونزية في مختلف التخصصات الرياضية.
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