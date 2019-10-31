“العوادي” تكشف حقائق مثيرة وتفتح النار على اتحادية “زطشي”

هاجمت المدربة السابقة للمنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة “نعيمة العوادي” المسؤولين على الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وخلال نزولها ضيفة على تلفزيون النهار أمسية اليوم الخميس كشفت اللاعبة الدولية السابقة العديد من الحقائق المثيرة التي حدثت مؤخرا.

“العوادي” كشفت أنها أُقيلت بطريقة تعسفية وغير حضارية كما لم تتلقى لحد الآن أي اثبات رسمي من الفاف يُؤكد إقالتها.

المتحدثة أضافت أنها مُنعت من دخول المركز التقني الوطني لسيدي موسى لاسترجاع أغراضها بعد اقالتها.

ضيفة “النهار” قالت أن هيئة زطشي رفضت دفع ثمن تذاكر الطائرة للاعبات المنتخب المغتربات ماجعل لاعبة تنشط في كندا تدفع ثمن التذكرة المقدر بأكثر من 2000 أورو للقدوم لتربص الخضر.

لاعبة الخضر السابقة أكدت أنها كانت تعمل رفقة طاقمها الفني دون عقد وتتنقل بسيارتها الخاصة أثناء فترة اشرافها على المنتخب.

لتختم في الآخير أن “الفاف” تعمل على تحطيمها من خلال عرقلة مُشاركتها في محاضرة الكاف المقررة بداية شهر نوفمبر رغم دعوتها رسميا من قبل هيئة “أحمد أحمد”.