العودة إلى صيغة الأندية الهاوية من عدمها تضع الفاف أمام صفيح ساخن !

إعترف المسؤول الأول عن الكرة الجزائرية بضرورة عودة العديد من الأندية المحترفة إلى صيغة الأندية الهاوية مع بقاء الأقلية تقود مشروع الإحتراف.

ويأتي قرار الإبقاء على الأقلية لقيادة مشروع الإحتراف في العهد الجديد تلبية لمتطلبات الفيفا في المنافسات الخارجية.

وقد تفتح مطالب الأندية في العودة إلى عهد الهواة باب الجحيم أمام زطشي بما أن كل الأندية المحترفة تعاني من الإفلاس

فلا ملاعب مملوكة ، ولا متاجر تملك حصرية بيع متتوجات الفرق موجودة ما يجعل خيار بقاء النوادي في الإحتراف من عدمه صعبا جدا على الفاف.