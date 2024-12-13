العودة إلى التقاعد النسبي.. الوزير يوضّح

فصل وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بخصوص العودة إلى العمل بصيغة التقاعد النسبي.

وأكد بن طالب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، أن العودة إلى التقاعد النسبي قد توقف.

وقال بن طالب بهذا الشأن أن “العمل بهذا النمط الاستثنائي قد توقف بسبب زوال المبررات التي أدت إلى تأسيسه”.

أما بخصوص استعمال بطاقة الشفاء لتعويض الفحوص الطبية والأدوية. أكد الوزير أن “الهدف الأساسي لنظام الشفاء يتمثل في تسهيل الإجراءات الإدارية. تسريع الحصول على الخدمات الصحية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والممارسين الصحيين المتعاقدين، بما يحقق مصلحة المؤمن لهم اجتماعياً”.

كما أشار الوزير “أن الإجراءات التنظيمية المعتمدة تحدُّ من اقتناء الأدوية بشكل مفرط، حيث لا يمكن مراقبتها مسبقاً من قبل المصالح المختصة للصندوق”.