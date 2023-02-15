العون فارس الذي أنقذ الطفل التركي يروي تفاصيل مرعبة.. “كان ملتصقا بوالدته المتوفية”

كشف العون فارس من فرقة الإغاثة والإنقاذ بالحماية المدنية العائد من تركيا بعد الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة تفاصيل مروعة عن إنقاذه للطفل التركي.

العون فارس الذي خطف الأضواء، وتناقلت مواقع إخبارية عالمية فيديو الإنقاذ منبهرة بالعمل الإنساني الجبار الذي قام به. كما لقي إشادة واسعة من قبل الجزائريين بعد إنقاذه للطفل التركي وهو يبكي بشدة بعد إخراجه. حيث قال إن عملية إنقاذ الطفل التركي كانت صعبة خاصة المكان الذي كان منحصرا فيه رفقة والدته المتوفية. مشيرا إلى أنه كان من اللازم المغامرة خاصة وأن جسمي كان يسمح بالنزول إلى تلك المغارة وإصراري على إنقاذ الطفل.

وأضاف يقول:” المهمة كانت صعبة خاصة في ظل تلك الظروف القاسية والمناظر المرعبة لأمهات يبكون على أطفالهم ورجال يتوسلون العثور على أهاليهم وضراخ تحت الأنقاض”.. “من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا”.

وتابع العون فارس والدموع تنهمر من عينيه قائلا: “الطفل كنا نسحبه وهو بجانب والدته المتوفية.. وبمجرد الوصول إليه بقي متمسكا في عنقي ويبكي طول الوقت وهو عطشان.. فأعطيته قليلا من “السيروم” وهو يشرب بلهفة.. منظره يمزق القلب.. “ماتخافش ولدي راني معاك”.. “فزاد إصراري على إنقاذه وإخراجه حتى ولم مت معه تحت الأنقاض”.. “وبمجرد إنقاذه أحسست وكأنني ولدت من جديد”.

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