العياشي.. الشارع المغربي يرفض التطبيع ومحمد السادس باع القضية الفلسطينية

قال رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن الشارع المغربي وجزء من الطبقة السياسية المغربية يرفضون التطبيع.

وأوضح سعيد العياشي، أن الشارع المغربي يعارض بشدة موقف محمد السادس.

وأضاف المتحدث أن محمد السادس باع القضية الفلسطينية مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.

واعتبر العياشي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن صفقة العار مقابل كسب اعتراف ترامب، صفقة تجارية على حساب الشعب الصحراوي والفلسطيني.

وأضاف المتحدث، أن “قرار ترامب يخرق القانون الدولي ويعرقل عمل الأمم المتحدة في إيجاد حل عادل لقضية الشعب الصحراوي”.