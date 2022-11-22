العيدوني أفضل لاعب في مباراة تونس والدانمارك

نال الدولي التونسي عيسى العيدوني جائزة أفضل لاعب في مباراة تونس والدانمارك بفضل أدائه الرجولي والقوي طيلة المباراة.

و كان الفضل كبيرا لعيسى العيدوني في تحقيق نتيجة التعادل أمام أوقى المنتخبات المشاركة في مونديال قطر حاليا.

و يملك العيدوني الجنسية التونسية كما تعتبر جذوره جزائرية، وهو الذي ولد في مدينة مونترميل الفرنسية، كما صرّح سابقا أنه يفتخر كثيرا بأصول الجزائرية.

كما كان العيدوني قادرا على تمثيل الجزائر في وقت سابق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]