العيدوني: “صحيح أن أصولي جزائرية لكنني أفتخر بحمل ألوان المنتخب التونسي”

أكد لاعب المنتخب التونسي عيسى العيدوني أنه فخور بتمثيل منتخب نسور قرطاج ب الرغم من أصوله الجزائرية، وأنه سيعمل المستحيل من أجل مساعدة منتخب بلاده للفوز بمباراة الغد أمام المنتخب الجزائري.

وتحدث العيدوني في ندوة صحفية قبل المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الجزائري أمام نظيره التونسي وديا يوم غد الجمعة بملعب رادس قائلا:

“صحيح أن لدي أصول جزائرية، لكنني إخترت تمثيل المنتخب التونسي، وأسحمل يوم غد ألوان نسور قرطاج، وسأعمل المستحيل من أجل مساعدة فريقي على الفوز بالمباراة، وانا جد فخور بتمثيل هذا المنتخب”.

وقال صاحب ال 24 عاما إنه اختار تمثيل منتخب تونس عن قناعة على الرغم من أصول والده الجزائرية، وإن كل تركيزه ينصب حاليا على تحقيق النجاحات الرياضة في قادم الاستحقاقات القارية والمونديالية.