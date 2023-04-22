قناة النهار “العيدية”.. عادة متوارثة.. كم جمع الأطفال من نقود في هذا العيد ؟ بقلم النهار أونلاين نشر في 22 أفريل 2023 - 20:12 شارك غرِّد أرسل 18 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/npMUQ اقرأ أيضا الأسرة التربوية تعود إلى المؤسسات التربوية لمواصلة آخر فصل دراسي قناة النهار 09 أفريل وهران: إستلام 6 أطنان من اللحوم الحمراء المستوردة وإستحسان من قبل المواطنين قناة النهار 10 أفريل أمين بومدين: المسلسلات الدينية والتاريخية صعبة جدا وموجهة لكل البلدان قناة النهار 15 أفريل رجال صدقوا / الصحابي بلاب بن رباح رضي الله عنه قناة النهار 05 أفريل هذا هو المغني المفضل لدى الممثل القدير عزيز جردة قناة النهار 07 أفريل "محمد علال: "الجزائر البلد الوحيد الذي يتقاعد فيه المخرج قناة النهار 13 أفريل رؤوف نجم مسلسل الدامة: دور رؤوف تبعتو ملي كان صغير وتقمصتو مباشرة قناة النهار 11 أفريل "عباس ريغي يكشف عن ألبومه الجديد .. "والذي فيه 4 قصائد قناة النهار 07 أفريل الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة الحرس الجمهوري قناة النهار 19 أفريل أمين بومدين: الفنان إذا أتقن عمله المتابعين لن يبحثو عن حياته الشخصية أبدا قناة النهار 17 أفريل