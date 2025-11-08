العيدي عوداش يستقيل من رئاسة نقابة القضاة

أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت، عن انعقاد دورة استثنائية، أين تسلم أعضاء المكتب طلب استقالة العيدي عوداش من رئاسة النقابة.

وجاء في بيان للنقابة “بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر 2025، بمقر إقامة القضاة بالأبيار، اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة. في دورة استثنائية وطبقا لأحكام القانون الأساسي للنقابة، سيما المادة 57 منه، استلم أعضاؤه طلب استقالة العيدي عوداش من رئاسة النقابة”.

كما أكد المكتب أنه تم قبول ايداع استقالة رئيس النقابة الوطنية للقضاة، على أن تعرض للتثبيت على الجمعية العامة الاستثنائية. في دورتها التي سيتم تحديد تاريخها لاحقا، طبقا لأحكام المادة 34 من القانون أعلاه.

حيث سيتولى النائب الأول لرئيس النقابة هشام دسدوس، طبقا للمادة 56 من القانون أعلاه، تسيير شؤون النقابة مؤقتا. إلى حين انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية.

كما أكد ذات البيان أنه تم الشروع في الإجراءات التحضيرية لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية.

