العيد ربيقة يباشر مهامه على رأس وزارة المجاهدين وذوي الحقوق

باشر وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجديد، العيد ربيقة، اليوم الخميس، مهامه بمكتبه على رأس قطاع المجاهدين وذوي الحقوق.

وتم تعيين العيد ربيقة، وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، في حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلفا للطيب زيتوني.

هذا وعين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، طبقا لأحكام المواد 91، 103، 104 و 105 من الدستور، وباقتراح من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وبموجب المرسوم رقم 281-21، المؤرخ في 26 ذي القعدة 1442هـ الموافق لـ 07 جويلية 2021، أعضاء الحكومة الجدد.

وشغل العيد ربيقة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجديد، منصب أمين عام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وقبلها رئيسا للديوان بذات الوزارة.