العيد ربيقة يزور المجاهد الرمز الرائد رابح زراري المدعو “الرائد عزالدين”

زار وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، مساء الثلاثاء، المجاهد الرمز الرائد رابح زراري المدعو الرائد عزالدين، للاطمئنان على وضعيته الصحية.

وحسب بيانٍ للوزارة، تندرج هذه الزيارة في إطار العناية الخاصة التي يوليها القطاع لرموز الثورة التحريرية. تقديرًا لتضحياتهم ودورهم البارز في مسيرة التحرير الوطني.

ويعَدُّ الرائد عزالدين، من أبرز الرموز الوطنية، إذ كان من ضباط جيش التحرير الوطني بالولاية الرابعة التاريخية. وقائدًا لـ”كوماندوس علي خوجة” خلال ثورة التحرير المجيدة.

كما كان عضوًا في المجلس الوطني للثورة (CNRA)، ونائب قائد أركان جيش التحرير الوطني.

وخلال الزيارة، أكد ربيقة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضمان التكفل الأمثل بالمجاهدين.

وهذا باعتبارهم من معالم الذاكرة الوطنية الحية، وتوفير الرعاية اللازمة لهم. عرفانًا لما قدموه من تضحيات جسيمة في سبيل الوطن.