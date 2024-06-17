العيد ربيقة يعزي في وفاة المجاهد الصحفي “محمد العيد بورغدة”

بعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، برسالة تعزية ومواساة لعائلة المجاهد الصحفي محمد العيد بورغدة، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وجاء في التعزية التي نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الصحفي المرحوم محمد العيد بورغدة رحمه الله عليه، وأمام هذا المصاب الجلل، أتوجه إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح، بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة، سائلا العلي القدير أن يتغمد فقيدنا العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.