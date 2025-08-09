العيد ربيقة يُعزي في وفاة المجاهد شقة أحمد

قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، تعازيه الخالصة، في وفاة المجاهد، شقة أحمد.

وجاء في رسالة التعزية: “لا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتقدم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد بأخلص التعازي. داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويتقبله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

وأضاف الوزير: “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”.