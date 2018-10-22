العيد زغلامي: رسالة بوتفليقة أكدت أن سياسة الحزب الواحد قد ولت

أكد أستاذ علوم الإعلام والإتصال، العيد زغلامي،أن رسالة رئيس الجمهورية،إجابة واضحة لكل من يعتقد ان سياسة الحزب الواحد لا تزال.

وأوضح زغلامي، خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الإثنين، أن سياسة الإملاءات والظغوطات من المفروض قد ولت.

وأضاف، المتحدث، أن الأشخاص يتمتعون بحرية مجسدة بأرض الواقع، مستدلا “أن الصحافي له ضميره وعليه فقط الإحترام والإمتثال إلى القوانين”.

وأشار زغلامي،إلى أن رئيس الجمهورية،أكد أن كل واحد عليه،أن يمتثل إلى القانون،مضيفا أن “هذا الذي لم نراه،في كثير من المواضيع”.

وعن القانون في الجزائر،قال ضيف الحصة،إنها تملك أكبر ترسانة قانونية في أكبر دولة تخترق فيه القوانين،وأول دولة تدوس على القوانين.

وأكد زغلامي،أن على الصحافي أن يقدم صورة حضارية، وديمقراطية، لأن الإعلام يسمح بالتعبير بكل صدق، بشرط عدم شتم وقذف الآخرين.