العيش في الظلام منعني من التقدم للأمام

سيدتي، بعد التحية ممتنة أنا لهذا الفضاء الجميل الذي أجد فيه متنفسا لما أكابده من همّ، فأنا والله في حيرة من نفسي وأودّ لو أنني أرسو على بر الأمان.

أنا شاب طموح، ولأقل طموح ضمنيا حيث أن لي من الأفكار والرغبات ما يمكنه أن يجعلني في مصاف الناجحين، لكن ثمة ما يؤرقني من ماض أحيا أسيرا له، حيث أنني ذقت من الحرمان والنقص ما لا يوصف.

والد لا مسؤول، أم مغلوب على أمرها عاشت تحت وطأة الضغط فقط حتى لا تلتحق بمصاف المطلقات، خاصة وأن واليها رفضا جملة وتفصيلا أن تعود إليهم ونحن معها.

في عديد المرات تجدني أضرب الأخماس بالأسداس وأبني بأفكاري بروجا مشيدة من التفاصيل الجميلة، لكنني سرعان ما أعود ادراجي نحو أركان خيبة أليمة تمنعني من تجسيد ما أربوه على أرض الواقع.

أود أن أرسو على بر الأمان سيدتي وأن أجد لي إحتواء يغنيني عن التفكير في الماضي الأليم وحياة أمنة جميلة أحقق بين أرجائها ما أصبو إليه. فهل يمكنني ذلك سيدتي؟.

أخوكم م.أيمن من الغرب الجزائري.

الرد:

أخي، أشكرك على كبير حسن ظنك بي حيث أنني لامست من خلال كلامك حسا رفيعا. ولا يسعني في بداية ردي لك سوى أن أتمنى لك كل التوفيق في كل ما تربوه.

حقيقة يحيا العديد من الناس الكثير من الظروف والتفاصيل التي تخص ماضيهم، فتكون مربكة أحيانا، تعيسة أحايين أخرى ومرة ايضا. لكن الحاذق أخي من يجعل من كل حجرة عثرة لبنة لبناء مستقبل زاهر.

لا يحب أن يبقى الواحد منا متشبثا بعروق الإنكسار، فيحسب أن ماضيه سيمنعه من معانقة أمانيه، كما انه لا يجوز أن نظن بأن من بدأ حياته في صراع من أجل البقاء سيبقى أسفل سافلين يعاني ويئن.

عليك أن تتخلص من رواسب أفكار أملاها عليك ماض لم يعد موجودا، ماض عليك أن تستفيد من خلاله من حلم أم كابدت التعاسة فقط حتى تحافظ على لم شمل أسرتها.

ثابر وحاول، وإبن بالأمل جسورا من تحقيق ذاتك على أرض واقع سيحيي فيك الجرأة والشجاعة لأنك بلغت مناك.

أحسن الظن بالله وأكثر من الدعاء حتى تنال مطلبك، فالله لا يضيع أجر الساعين والجادين وذوي النوايا الطيبة.

إحمد الله وأشكره أنه منّ عليك بنعمة الصبر والتأمل والرغبة في التفوق، فغيرك ممن ذاقوا مرارة الحرمان حادوا عن جادة الصواب وتغلغلوا في غياهب الضياع والإدمان وما شابه.

لا يسعني أخي سوى أن أتمنى لك راحة بال بعيدة عن حيرة يجب أن تقطع دابرها بالتوكل على الله. والإيمان بنفسك التي يجب أن ترتاح بعد طول تعب وإنتظار، وكان الله في عونك.

ردت: سكينة بوزيدي.