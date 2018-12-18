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العين الإماراتي يفاجئ ريفر بلايت ويبلغ نهائي “الموندياليتو”

الرياضة
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العين الإماراتي يفاجئ ريفر بلايت ويبلغ نهائي “الموندياليتو” العين الإماراتي
بقلم وليد كويني

تأهّل العين الإماراتي لنهائي كأس العالم للأندية على حساب ريفر بلايت الأرجنتيني بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وشهد الشوط الأول ثلاثية كاملة اولها هدف للعين في الدقيقة الثالثة، ليرد بطل “الليبرتادوريس” بثنائية سانتوس ف الدقائق 11 و16.

قبل أن يعدّل لوكاس فيرنانديز النتيجة بهدف في الد51، ليحنكم الطرفان للأشواط الإضافية وبعدها ضربات الترجيح التي ابتسمت للنادي العربي.

وسيواجه نادي العين في نهائي “الموندياليتو” الفائز في مباراة نصف النهائي بين ريال مدريد الإسباني وكاشيما أنتلرز الياباني.


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