الغابوني اتشو لإدارة مباراة شباب بلوزداد والترجي التونسي

قام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعيين ثلاثي التحكيم بقيادة الحكم الغابوني بيار غيسلان اتشو لإدارة لقاء شباب بلوزداد والترجي التونسي

وستجري المباراة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات منافسة رابطة أبطال افريقيا، في الفاتح أفريل بملعب حمادي العقربي برادس التونسي.

ويتكوّن طاقم التحكيم من اتشو كحكم رئيسي، والانغولي دوسانتوس كمساعد أول، و الغابوني ديتسوغا مساعد ثاني.

ويملك الحكم الغابوني اتشو خبرة وتجربة في تحكيم المباريات الكبيرة، التي كانت أبرزها نهائي الجزائر بين الجزائر والسنغال الذي جرى بالجزائر.

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