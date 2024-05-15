الغابوني غيزلان لإدارة مباراة غينيا والخضر في تصفيات كأس العالم

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الغابوني غيزلان لإدارة مباراة المنتخب الوطني و غينيا في تصفيات كأس لعالم.

وستجري المباراة يوم الخميس 6 جوان بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

ويملك الغابوني بيير غيزلان أتشو، سمعة سيئة لدى الجمهور الجزائري، بسبب تورطه في إدارة مباراة سيئة جدا، التي جمعت بين كوت ديفوار والسنغال في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

كما كشفت الكاف عن مساعدي غيزلان، و الأمر يتمثل في كل منت المساعدين إلفيس غي نوبوي نغيغوي من الكاميرون و ليبان عبد الرزاق أحمد من جيبوووتي، في حين الحكم الرابع سيكون أنطوان ماكس ديبادو إيفا إسوما من الكاميرون.