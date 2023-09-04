الغابون.. قائد الإنقلاب يؤدي اليمين رئيسا مؤقتا

أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما، قائد الانقلاب في الغابون، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية كرئيس مؤقتا للبلاد للمرحلة الانتقالية.

واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في 30 أوت، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات.

وقال نغيما في كلمة له بعد التنصيب: “نتائج الانتخابات الرئاسية كانت “مغلوطة”.. الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد. السلطات السابقة انتهكت كل حقوقنا الانتخابية”.

وأضاف: “الحرس الجمهوري رفض أن يستمر البلد في وضعه السابق. الشعب يطالب بحقوقه عبر مؤسسات فعالة. وقوات الأمن انحازت لمصلحة الشعب”.

وتابع ذات المتحدث: “سنعمل على دستور جديد من خلال استفتاء وجمعية وطنية جديدة. الوحدة شرط رئيسي لضمان الحريات”.

كما أشار الرئيس المؤقت، إلى أنه سيعلن عن حكومة جديدة خلال أيام تكون مهمتها الإصلاح وتحقيق الأمن.

وتابع بالقول: “سنواصل أداء دورنا ضمن التعهدات والاتفاقيات الدولية. وسنقوم بمراجعة شروط منح الجنسية في الغابون. وسنصدر عفوا عن جميع السجناء في البلاد. كما سنعمل على إعادة جميع اللاجئين السياسيين إلى البلاد”.

واجتذب الانقلاب، الثامن في غرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات، الذي أنهى حكم عائلة بونغو الذي استمر 56 عاما، حشودا مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل. لكنه قوبل بإدانة من الخارج.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس)، الإثنين، لبحث ردهم على الإطاحة بعلي بونغو.

وحثوا الأسبوع الماضي الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري.