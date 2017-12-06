الغابون ومالي تطلبان مواجهة الخضر في مارس

الرياضة
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الغابون ومالي تطلبان مواجهة الخضر في مارس
بقلم سميرة.ل

انضم منتخبا مالي والغابون، إلى قائمة المنتخبات الراغبة في مواجهة المنتخب الوطني وديا خلال تواريخ “الفيفا”.

حيث كشف مصدر رسمي لـ “النهار” أن منتخبي مالي والغابون يريدان مواجهة الخضر في شهر مارس وديا، و الاستفادة من تواريخ “الفيفا”.
وكان الناخب الوطني رابح ماجر، قد أكد في وقت سابق أنه يرغب في مواجهة منتخب إفريقي شهر مارس المقبل.
وهذا من أجل التخضير لكأس أمم إفريقيا 2019.
حيث تقدمت عدة منتخبات عالمية بطلبات لمواجهة رفقاء رياض محرز وديا، في الأشهر المقبلة على غرار اسبانيا، البرتغال وايران.

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