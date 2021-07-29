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الرياضة

“الغارديان”.. عطال اللاعب الذي ينقص كريستال بالاس

بقلم حواز عبد النور
“الغارديان”.. عطال اللاعب الذي ينقص كريستال بالاس
عطال قد يلتحق بمدربه السابق
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أكدت صحيفة “ذو الغارديان” البريطانية أن النجم الدولي الجزائري يوسف عطال هو اللاعب الذي ينقص نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وحسب تقرير مطول أعدته الصحيفة فإن الظهير الأيمن لفريق نيس الفرنسي هو “المُستقدم الأنسب” لتشكيلة المُدرب الفرنسي باتريك فييرا.

وأضافت أن إدارة كريستال بالاس يجب أن تستهدف التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني الجزائري في هذا الميركاتو الصيفي الحالي.

يُذكر أن المُدرب السابق لعطال في نيس هو من يُشرف بداية من  هذه الصائفة على النادي الإنجليزي.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966264
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