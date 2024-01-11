الغاز السام.. وفاة 7 أشخاص وإسعاف 223 آخرين منذ الفاتح يناير

توفي 7 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، فيما تم إسعاف 223 آخرين عبر عدة ولايات من الوطن منذ الفاتح يناير. حسب ما جاء، اليوم الخميس، في بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتقديم الاسعافات الأولية لـ21 شخصا مختنقين بأحادي أكسيد الكربون. المنبعث من مختلف وسائل التدفئة وسخانات الماء داخل مساكنهم عبر عدة ولايات من الوطن. مشيرا إلى أنه من بين عدد الوفيات تم تسجيل حالتي وفاة تسمما بهذا الغاز بولاية تبسة. والمنبعث من مدفأة داخل منزل ببلدية الكويف.

وخلال نفس الفترة –يضيف ذات المصدر– تم تسجيل 132 جريح على إثر حوادث المرور عبر عدة ولايات الوطن.

وفي سياق آخر, تدخلت مصالح الحماية المدنية بهدف إطفاء 4 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات الجزائر, تيارت, الطارف والجلفة, حيث سجل أخطر حريق بتيارت, شب بمسكن فوضوي بحي عواد بغداد, بلدية سوقر, وأدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر سنتين.