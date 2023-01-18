الغاز الطبيعي المسال: ارتفاع الصادرات العربية إلى أكثر من 84 مليون طن

إرتفعت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهور التسعة الأولى من 2022 إلى نحو 84,4 مليون طن بنسبة نمو على أساس سنوي قدرت بـ 1.9 بالمئة

وحسب تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك” حول “تطورات الغاز الطبيعي المسال و الهيدروجين. أشارت إلى أن أداء الدول العربية بقي قويا خلال الربع الثالث من عام 2022. إذ قدرت الصادرات العربية من الغاز الطبيعي المسال بنحو 28 مليون طن. مقابل 26.2 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021. مرجعة ذلك الى تنامي الصادرات بشكل ملحوظ من قطر وسلطنة عمان ومصر.

ولدى تطرقه لصادرات كل بلد بالتفصيل، وبخصوص الجزائر، أنها تأتي على قائمة الدول ذات الموثوقية العالية في توفير إمدادات الغاز إلى عملائها.

و وفقا لنفس المصدر، فقد سجلت الصادرات العربية من الغاز المسال في الربع الثاني من 2022 نحو 28.9 مليون طن.

وبخصوص الطلب في الأسواق العالمية، فقد واصل ارتفاعه مدعوما بتطور الطلب غير المسبوق من السوق الأوروبي. حيث بلغ اجمالى الواردات خلال الربع الثاني من العام الفارط 5ر95 مليون طن. ليرتفع الطلب العالمي إلى 97 مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2022.

و في السياق ذاته لفت التقرير الى أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على مكانتها كأكبر مزوّد لأوروبا بالغاز الطبيعي المسال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022. بإجمالي واردات بلغت 5ر40 مليون طن بما يعادل نحو 45 بالمئة من إجمالي واردات السوق الأوروبي. بينما حلت دولة قطر في المرتبة الثانية بحصة قدرها 3ر16بالمئة. ثم روسيا التي صدرت ما مجموعه 12.4 مليون طن.

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