الغاز الطبييعي يتسبب في انفجار شقة بحي سيبوس بلدية عنابة

شهد مساء اليوم حي سيبوس المعروف ب “جوانو فيل” حادث انفجار شقة في الطابق الثالث ادى الى سقوط اجزاء منها.

الانفجار جاء بسبب الغاز الطبيعي أين ادى الى إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية نقل على اثرها الى مصلحة الحروق بمستشفى ابن سينا من طرف اعوان الحماية المدنية وحدة سيدي سالم

في حين خلف الإنفجار تحطم الجدران الخارجية للعمارة على مستوى ذات الطابق.

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أعلن المكلف بالإعلام للحماية المدنية بسطيف، إرتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في عين ولمان إلى ثمانية قتلى.

وأوضح المصدر نفسه، أن الضحية الثامن هو طفل تم انتشال جثته من وسط الأنقاض بموقع الانفجار.

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