الغاز القاتل يحصد أرواح 15 مصريا

أودت سخانات الغاز المنزلية في مصر بحياة أكثر من 15 شخصا خلال أسبوع واحد، حسب تقارير إعلامية مصرية.

حيث لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من أب وأم و3 أبناء، مصرعهم داخل شقتهم السكنية في محافظة الجيزة، إثر تسرب الغاز.

وحسب صحيفة “الشروق” المحلية، فإن تسرب الغاز من التوصيلات الخاصة بالسخان، تسبب في إختناق أفراد الأسرة أثناء نومها.

وفي محافظة الفيوم، لقي8 أشخاص حتفهم بسبب تسرب الغاز، بينهم 6 أشخاص من أسرة واحدة.

ولذلك يطالب خبراء الصحة المواطنين، باتباع إجراءات السلامة، عند استعمال تلك السخانات للتدفئة أو الاستحمام.