الغاز المنبعث من مدفأة يتسبب في إختناق 03 أشخاص بالجلفة

أخبار الجزائر
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الغاز المنبعث من مدفأة يتسبب في إختناق 03 أشخاص بالجلفة
بقلم زكرياء مداح

أدى تسرب للغاز صباح اليوم، إلى إختناق 03 أشخاص، وذلك على مستوى إحدى الشقق بوسط مدينة الجلفة.

وذكرت مصالح الحماية المدنية أن أعوانها تدخلوا في حدود الساعة الثالثة والربع مساءا بوسط المدينة لأجل حادث يتمثل في إختناق ثلاث أشخاص بسبب استنشاقهم لغاز احادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وحسب ذات المصالح فإن الضحايا تتراوح أعمارهم مابين 23 ، 24 ، 36 سنة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان وتحويلهم على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات بالجلفة.

للإشارة لم تسجل أي حالة وفاة، أين جددت ذات المصالح ندائها  للمواطنين ، بضرورة التقيد بقواعد السلامة أثناء إستعمال وسائل التدفئة والتسخين والطهي والمراقبة المستمرة والتركيز كل التركيز على التهوئة داخل المنازل.


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