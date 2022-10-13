الغاز.. انتاج حوالي مليوني متر مكعب قبل نهاية السنة بحوض بركين

كشف مدير قسم الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، باجي ربيع، أنه تم تحقيق 11 اكتشافا بمجالي النفط والغاز بربوع الوطن. مضيفا “تسعة منها من مجهودها الخاص واثنان بالشراكة مع شركة “ايني ” الإيطالية .

كما قال باجي ربيع للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إن سوناطراك شرعت بالشراكة مع “إيني” في إنتاج الغاز. بمعدل مليون متر مكعب يوميا بالحقل الغازي الواقع ضمن “منطقة جنوب حوض بركين”. بالإضافة إلى إنتاج حوالي 4 ألاف برميل من السوائل المصاحبة .

في حين، أشار المتحدث أن الإنتاج بهذا الحقل سيبلغ حوالي مليوني متر مكعب من الغاز قبل نهاية السنة الجارية. وهو ما من شأنه أن يدعم قدرات البلاد في مجال إنتاج وتصدير الغاز ويعزز مكانة سوناطراك في السوق الدولية للغاز. وسيمكنها من الاستجابة أكثر لحاجيات القارة الأوروبية.

وأعلن ممثل سوناطراك أن المؤسسة تبنت إستراتيجية طموحة في مجال الاستكشاف حيث تغطي عمليات المسح والتنقيب. وهذا على مستوى كل الأحواض الرسوبية المنتشرة عبر الوطن. وينتظر أن تشمل أيضا كل الأحواض البحرية الموجودة بكامل النطاق الغربي لحوض المتوسط .

وأبدى مدير قسم الاستكشاف بسوناطراك تفاؤلا كبيرا بإمكانية أن تكلل عمليات التنقيب والاستكشاف المرتقبة على طول الساحل البحري بالنجاح. وذلك أسوة بتلك الاكتشافات المعلنة من قبل عدد من الشركات النفطية العالمية بشرق المتوسط. بهدف تعزيز وتجديد الاحتياطات الوطنية في مجالي الغاز والبترول .

وقال باجي ربيع إن سوناطراك تخصص مليار دولار سنويا من أجل عمليات الاستكشاف والتنقيب. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في هذا المجال حوالي أربعة ملايير دولار على المدى المتوسط. مشيرا إلى أن التركيز منصب أكثر على المناطق القريبة من الحقول المستغلة حاليا. لتسهيل عملية البدء في الإنتاج بسرعة من خلال الاعتماد على المنشآت المجودة .

وبخصوص كلفة الإنتاج، أعلن مدير قسم الاستكشاف بسوناطراك بأنها تقل عن دولار واحد للبرميل. و أوعز ذلك إلى تراكم الخبرة لدى عمال وإطارات الشركة.