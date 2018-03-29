الغاز يحصد المزيد من الأرواح في صمت

ارتفعت نسبة الإختناقات بغاز أكسيد الكربون في الآونة الأخيرة الّتي تزامنت مع الإضطرابات الجويّة.

وقال الملازم الأول نسيم برناوي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، لـ “النهار” أنّه تمّ تسجيل 5 اختناقات في 24 ساعة الأخيرة.

حيث سجّلت 3 منها في العاصمة وشخصين في قسنطينة، وفي شهر مارس تجاوزت 10 حالات.

في حين تمّ تسجيل 51 حالة وفاة منذ بداية السنة، مع إنقاذ 771 حالة من الموت الحقيقي.

أجهزة التّدفئة، سخّان الماء وكلّ ما يعمل بالغاز الطبيعي في قفص الإتهام عندما يتعلّق الأمر بالموت الصّامت.

من جهته، قال رشيد وهو مرصّص أنّ اللوم ربّما يقع على المصنّع أو الزّبون أو المرصص بالدرجة الأولى.