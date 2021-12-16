الغاز يحصد 9 ضحايا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 9 أشخاص مصرعهم إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في كل من ولاية وهران، والبويرة وبجاية. حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأفاد ذات البيان، أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إسعاف 37 شخصا جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون. المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر عدة ولايات من الوطن.

كما تسببت حوادث المرور عبر عدة ولايات خلال ذات الفترة في وفاة 9 أشخاص، وإصابة 200 آخرين بجروح مختلفة.

ومن جهة أخرى تدخل أفراد الحماية المدنية لولاية سوق أهراس إثر انفجار مدفأة داخل منزل ببلدية ودائرة المشروحة. خلف إصابة 07 أشخاص بحروق طفيفة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد حريقين بكل من ولايتي الجزائر والشلف دون تسجيلأي خسائر بشرية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ34 عملية تحسيسية حول ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي. وكذا التباعد الإجتماعي بالإضافة إلى 19 عملية تعقيم عبر المنشآت والهياكل العمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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لإشارة لقي 6 أشخاص حتفهم، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، في حي 400 مسكن بعين الترك في وهران، فيما يتواجد شخص آخر في حالة حرجة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث قبل يومين، فيما تم العثور على الضحايا منتصف نهار اليوم الأربعاء على الساعة 12:18.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحايا هم الأب و5 أبنائه 3ذكور و3 فتيات، تتراوح أعمارهم ما بين 4 و40 سنة.

فيما تم إنقاذ الأم البالغة من العمر 36 سنة رغم مرور 48 ساعة على الحادث وتم تحويلها إلى استعجالات مستشفى مجبر تامي بعين الترك.

للإشارة فإن العائلة مغتربة رجعت للإستقرار بأرض الوطن قبل 4 سنوات.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في هذا الحادث، بأربعة سيارات إسعاف وشاحنة إنقاذ.

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