الغاز يسمم 13 شخصا بـ 3 ولايات 

تعرض 13 شخصا اليوم للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء والمدفأة بكل من وهران، تلمسان، وعين تموشنت.

وأفاد بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 22:25 لأجل اسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. وهذا على مستوى نهج العقيد عميروش رقم 4 ، ببلدية ودائرة وهران.

وخلف الحادث تسمم 5 أشخاص أعمارهم ما بين 06 سنوات و 45 سنة، لهم صعوبة في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

بينما تدخلت المصالح ذاتها على الساعة 18:10 من أجل اسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. وهذا بحي DNC، ببلدية و دائرة شتوان ولاية تلمسان.

وخلف الحادث تسمم أم وأطفالها الثلاث، أعمارهم ما بين 11 سنة و 51 سنة، لهم صعوبة في التنفس.تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

في حين تدخلت الحامية المدنية على الساعة 18:18 لأجل اسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. وذلك برواق الشقة، بحي 300 مسكن، ببلدية و دائرة عين تموشنت

وخلف الحادث تسمم 4 أشخاص (الأم و ثلاثة أطفال) ، تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و47 سنة، لهم صعوبة في التنفس وغثيان. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.