الغاز يقتل 19 شخصا في أسبوع

أكد الرائد رابح بن محي الدين مكلف بالإعلام بالحماية المدنية، أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة إختناقا بالغاز وإسعاف 102 آخرين.

وأوضح خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية أن حالات الوفيات هي لعائلات بأكملها خلال سبعة أيام الأخيرة.

ويتعلق الأمر بولايات باتنة، غليزان، تلمسان، وهران، الجلفة والعاصمة، وأغلب الحالات التي تمت معاينتها وجدت بها النوافذ مسدودة.

ودعا المتحدث إلى ضرورة الإنتباه لأعراض التعرض للغاز كالشعور بآلام في الرأس أو ضيق في الصدر، أو الرغبة في التقيؤ.

مؤكدا أن مصالحج الحماية المدنية مستعدة للقيام بخيمة وقاية مع وزارة التجارة ومصالح سونلغاز داخل الأحيثاء السكنية الجديدة.