  الغاز يقتل 34 شخصا خلال شهر جانفي

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال شهر جانفي الأخير وفاة 34 شخصا، بسبب حوادث الاختناقات والتسممات بالغاز.

وحسب حصيلة أعلنتها المصالح ذاتها، اليوم سجلت 231 تدخلاً في حوادث تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، ما مكّن من اسعاف 554 شخصاً.

وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، قد كشف عن تركيب 8.4 ملايين جهاز استشعار أحادي أكسيد الكربون مجاناً.

وأضاف عرقاب أن مجمع سونلغاز، قامت بتركيب مجاني لـ 8.4 ملايين جهاز بقيمة 15.7 مليار دج.

وجاءت هذه العملية تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تركيب أجهزة استشعار أحادي أكسيد الكربون بمنازل المواطنين.