الغاز يقتل 56 شخصا خلال شهر جانفي

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، أن غاز أحادي أكسيد الكربون. تسبب في وفاة 56 شخصا خلال شهر جانفي المنصرم.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل 56 حالة وفاة و 737 حالة تم انقاذها منذ بداية جانفي بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه والمدافئ وذلك لانعدام التهوية والتوصيل غير الصحيح لأنابيب الغاز.

وكانت آخر حصيلة خلال الشهر وفاة إمراة بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموضوع داخل الحمام بولاية المدية.