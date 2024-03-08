الغاز يقتل 95 شخصا منذ مطلع أكتوبر الماضي

توفي 13 شخصا تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الأسبوعين الأخيرين, لترتفع بذلك الحصيلة إلى 95 ضحية منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وحسب ما أفاد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، يوسف عبدات أنه تم خلال الفترة ما بين 22 فيفري المنصرم إلى غاية 7 مارس الجاري إحصاء 13 وفاة بغاز أحادي أكسيد الكربون.

كما تم إنقاذ 192 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي منذ بداية موسم البرد إلى 95 وفاة و1878 حالة تم إسعافها. يضيف يوسف عبدات.