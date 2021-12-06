الغاز يواصل حصد الأرواح في ولاية المسيلة

لقي شاب مصرعه في العقد الثاني من العمر اليوم الإثنين، إختناقا بالغاز، في السمارة بولاية المسيلة.

الضحية يبلغ من العمر 27 سنة، متزوج وليس لديه أطفال، عثر عليه ميتا داخل مسكنه العائلي، بعد أن إختنق بالغاز.

وبذلك حصد الغاز في ولاية المسيلة 4 أرواح خلال أقل من 24 ساعة. حيث لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم، مساء أمس إختناقا بالغاز.

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توفي اليوم الأحد، 3 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في المسيلة.

وحسب مصادر النهار، فإن الضحايا الثلاثة عُثر عليهم جثثا هامدة في منزلهم العائلي بجبل مساعد.

ويتعلق الأمر بكل من الأب الذي يعمل مؤذنا بمسجد الفتح، وزوجته المعلمة وابنتيهما.

هذا وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الملح.

وفاة 95 شخصا اختناقا بالغاز منذ شهر جانفي

كما توفي 95 شخصا إختناقا بالغاز و انقاذ 2006 آخرين من موت محقق من طرف عناصر الحماية المدنية منذ الفاتح من شهر جانفي من السنة الجارية.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد توفي 95 شخصا اختناقا بالغاز، وانقاذ 2006 آخرين تم إنقاذهم من موت محقق من طرف عناصر الحماية المدنية

منذ الفاتح من جانفي 2021 جراء الاختناقات بغاز احادي الكربون Co المتسرب من مختلف وسائل التدفئة.

و في هذا السياق تذكر و تدعو المديرية العامة للحماية المدنية مرة أخرى كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة و الحذر، و كذا إتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم.

بالمقابل من خلال عدم غلق فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل.، و القيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة.

بالاضافة الى تهوية المنازل لا تقل عن 10 دقائق يوميا و عدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء.

كما دعت القيام بصيانة دورية و دائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص، وعدم إستعمال الوسائل التقليدية كالطابونة أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة.

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