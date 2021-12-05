الغاز يودي بحياة شخص في سيدي بلعباس

لقي شخص في عقده الرابع مصرعه إختناقا بالغاز في مسكنه العائلي ببلدية بضرابين بسيدي بلعباس.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت صبيحة اليوم الأحد، من أجل إنتشال جثة شخص يبلغ من العمر 43 سنة توفي إختناقا بالغاز. الضحية إختنق بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد ناري. كما تم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بدائرة ابن باديس.

كما سجلت الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس خلال سنة 2021 الى غاية يومنا هذا

12 تدخل فيما يخص الاختناق باول اكسيدالكربون. اسفرت عن انقاذ 44 شخص من بينهم 6 رجال 18 إمرأة 20 طفل ووفاة 3 أشخاص آخرين من جنس ذكر.

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كما توفي شيخ يبلغ من العمر 70 سنة، إختناقا بالغاز المنبعث من طابونة، في أول حالة وفاة بالقاتل الصامت في البويرة هذا الموسم.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث داخل منزل الضحية، الكائن ببلدية صحاريج. أين تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية أمشدالة.

وتم تحويل جثة الضحية، إلى المركز الصحي، على الساعة 09:55 من صبيحة اليوم الأحد.

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