الغاني دانيال لاريا حكما لمباراة الجزائر وبوركينافاسو

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هوية طاقم التحكيم، الذي سيُدير المباراة التي ستجمع اليوم الأحد، المنتخب الوطني، بمنتخب بوركينافاسو، لحساب الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الكاف”، تمّ تعيين الحكم الغاني، دانيال نيي أي لاريا، لإدارة مباراة المنتخب الوطني، ضد بوركينا فاسو.

وسيدير الحكم لاريا، هذه المباراة، بمساعدة كل من زاخال سيويلا (جنوب افريقيا)، وسورو فاتساوان (ليزوتو)، بالإضافة للحكم الرابع أبونغيل توم (جنوب افيريقا).

وفيما تعلق بتقنية “الفار”، تم تعيين الحكم الكيني، ديكانس ميميزا نياغروا، بمساعدة مواطنه ستيفان يامبي، والكاميروني ايفاريست منكواندا.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، أمام بوركينا فاسو، والتي تدخل ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، مقررة أمسية اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة السادسة والنصف بتوقيت الجزائر.