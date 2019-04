“الغجري” يؤكد رغبته في تمثيل “الجزائر”!

أكد المُهاجم الفرنسي “أندي دولور”، رغبته في تمثيل المنتخب الوطني، وذلك على طريقته الخاصة من على حسابه الرسمي في “تويتر”.

وغرّد “الغجري” مثلما يُلقب قائلا :” One, two, three, viva l’Algérie”.

وأرفق هداف “مونبوليي” هذه التغريدة بعلم الجزائر، في إشارة ضمنية لرغبته في التواجد مع “الخضر” مُستقبلا.

ويمتلك صاحب الـ27 عاما أصولا جزائرية من جهة والدته، مما جعله يطمح للحصول على إلتفاتة من “جمال بلماضي”.

ويُقدم اللاعب مُستوى مُحترما في الليغ 1، بتسجيله لـ13 هدفا وتقديمه 7 تمريرات حاسمة خلال الموسم الجاري.