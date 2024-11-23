الغديوي يوبا: جمهورية الريف لم تعترف يوما بسيادة النظام المغربي

قال القيادي في جمهورية الريف، الغديوي يوبا، إنهم في الريف لم يعترفوا يوما بسيادة النظام المغربي على أراضيهم.

وقال الناشط، في ندوة صحفية لقياديين في جمهورية الريف بعنوان “جمهورية الريف واستعادة الاستقلال”: “أبناء الريف لا يريدون الانفصال والاستقلال حق سُلب بالقوة”.

وأضاف ذات المتحدث، أن النظام المغربي خدم أجندات خارجية على حساب الشعوب التي يزعم تمثيلها. وأن المغرب وسلطانه العلوي لم يكونوا يوما في صف الشعوب الحرة.

وواصل بالقول: “المغرب وسلطانه كانا حلفاء للقوى الاستعمارية إسبانيا وفرنسا’.

ولفت القيادي، إلى أن السلطان المغربي كان يحتفل مع الجلادين بباريس بينما الشعب الريفي يواجه ويلات الاحتلال.

كما ذكر الغديوي يوبا، أن استقلال جمهورية الريف كان بين 1921 إلى غاية 1926، وهي أوّل جمهورية مستقلة في شمال إفريقيا بقيادة عبد الكريم الخطابي.

هذا وانطلقت اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، الدورة الأولى ليوم الريف تحت عنوان “جمهورية الريف وحق استعادة الاستقلال”.

وعرفت الدورة مشاركة الوزير المنتدب في حكومة جنوب إفريقيا ورئيس حزب الجماعة. وعديد الأحزاب السياسية المساندة لقضية الريف من دولة الموزمبيق. وممثلين من جمهورية الصحراء الغربية وأحزاب سياسية من الجزائر ونواب برلمانيين.