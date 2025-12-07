الغراب “BOIKII” من الأسطول الروسي لبحر البلطيق يتوقف بميناء الجزائر

رست اليوم الأحد بميناء الجزائر، الغراب “BOIKII”من الأسطول الروسي لبحر البلطيق، في توقف يدوم ثلاثة أيام، في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري الجزائري-الروسي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، قام قائد المهمة والوفد المرافق له،

خلال هذا التوقف، بزيارة مجاملة إلى قائد الواجهة البحرية الوسطى. بمقر القاعدة البحرية بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى.

أين تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البحريتين الجزائرية والروسية.

وفي هذا الإطار، سيتم تنظيم زيارات متبادلة بين إطارات من القوات البحرية الجزائرية وطاقم الغراب الروسي. تتيح تبادل المعارف والتجارب في الميدان البحري.

كما ستُبرمج نشاطات ثقافية وسياحية لفائدة أفراد طاقم السفينة الروسية.

كما سيُنفّذ في عرض البحر تمرين بحري مشترك من نوع “PASSEX”، يشارك فيه كل من طواف أعالي البحار “المتصدي” التابع للقوات البحرية الجزائرية، والغراب الروسي”BOIKII”.

ويهدف هذا التمرين، إلى تعزيز العمل المشترك بين الوحدات البحرية للبلدين. وتبادل الخبرات في مجالات المناورة، التنسيق العملياتي، الاتصالات البحرية وعمليات السلامة في البحر.