الغرافة القطري يحسم مستقبل براهيمي

أغلقت إدارة نادي الغرافة القطري، أبواب الرحيل، في وجه لاعبها الدولي الجزائري، ياسين براهيمي.

وارتبط اسم لاعب الخضر، بنادي الدحيل، في الفترة الماضية بالتزامن وغيابه عن لقاءاته ناديه الغرافة في الموسم الجديد 2024-2025.

وكشفت صحيفة “العرب” القطرية، نقلا عن مصادر من داخل نادي الغرافة، بأن عقد براهيمي. مستمر لموسم إضافي. وأن اللاعب لن يغادر أسوار النادي، خاصة أن الجميع متمسك به وهو نفسه ملتزم بالعقد الساري مع الفريق.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن براهيمي، غاب عن افتتاح الموسم أمام الخور. لكنه عاد وتدرب استعدادا للقاء الثلاثاء الماضي أمام الأهلي الاماراتي آسيويا. لكنه شعر بالإصابة في نهاية التدريب وطلب من المدرب اعفاءه من اللقاء.

موضحا بأن العديد من التقارير تحدثت في وقت سابق. عن عروض محلية وخارجية أبرزها من الدحيل والعربي لكن مصدر من الغرافة، أكد أن براهيمي، مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم حسب العقد بين الطرفين.