الغرافة القطري ينهي الجدل حول مستقبل براهيمي

أنهت إدارة نادي الغرافة القطري، الجدل القائم حول مستقبل لاعبها الدولي الجزائري، ياسين براهيمي.

وانتهى عقد لاعب الخضر، مع نادي الغرافة مع نهاية الموسم الكروي القطري 2023-2024. الأمر الذي جعل الصحافة المحلية ترشحه للرحيل، لاسيما في ظل العروض القادمة من أندية سعودية وقطرية على حد سواء.

غير أن إدارة الغرافة، أعلنت رسميا عن استمرار مغامرة براهيمي مع النادي. بعدما كشفت اليوم الثلاثاء، عن تواجده على رأس قائمة اللاعبين المعنيين بتربص الفريق الذي سيقام بسلوفاكيا.

يأتي هذا في وقت لم يعلن فيه النادي القطري، عن مدة العقد الجديد الذي يربط الفريق بالدولي الجزائري، ياسين براهيمي.